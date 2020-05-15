НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ротор» спустя 16 лет возвращается в премьер-лигуСезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочноАлександр Дюков: Исполком единогласно принял решение возобновить сезонФинал Кубка России по футболу пройдет 25 июляОставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителейГлавноеГол Левандовски принес «Баварии» победу над «Унионом»Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и РоднинойКурский «Авангард» добровольно покинул ФНЛНиколич назначен главным тренером «Локомотива» вместо СеминаСКА обменяет Плотникова в «Амур»Soccer.ruЧемпионат России возобновится 21 июняСпортивный портал Тольятти1225Дождь5:57Телеканал 360°0:14ТК Звезда1:12РЕН ТВ0:29Телеканал Санкт-Петербург0:54МИР 240:11Пятый канал0:44Мой Брянск1:05Piter.tv0:46Городовой0:57Известия0:30Москва 244:43Российские клубы стали возобновлять тренировки.В источнике Комментировать579Подробнее о событии Тест. Что вы помните о нынешнем чемпионате России?Чемпионат 10:00Приказано выжить. Рабинер — о возобновлении сезона в РПЛСпорт-Экспресс вчера в 01:00Директор по маркетингу РПЛ: «Надеемся на положительное решение органов государственной власти, и футбол вернется»Sport24.ru 15 мая в 12:34 рекламаЕщё по теме«Ротор» спустя 16 лет возвращается в премьер-лигуСезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочноАлександр Дюков: Исполком единогласно принял решение возобновить сезонФинал Кубка России по футболу пройдет 25 июляОставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителейГлавноеГол Левандовски принес «Баварии» победу над «Унионом»Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и РоднинойКурский «Авангард» добровольно покинул ФНЛНиколич назначен главным тренером «Локомотива» вместо СеминаСКА обменяет Плотникова в «Амур»Новости