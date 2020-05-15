Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

РФС принял решение о возобновлении розыгрыша чемпионата России по футболу. Он вновь стартует 21 июня и будет доигран в течение месяца. Матчи будут проходить на домашних стадионах без зрителей.