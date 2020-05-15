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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
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РФС принял решение о возобновлении розыгрыша чемпионата России по футболу. Он вновь стартует 21 июня и будет доигран в течение месяца. Матчи будут проходить на домашних стадионах без зрителей.В источнике
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Приказано выжить. Рабинер — о возобновлении сезона в РПЛ

Спорт-Экспресс вчера в 01:00
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РПЛ возобновится 21 июня, сезон ФНЛ и ПФЛ завершён досрочно. Главное к утру

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