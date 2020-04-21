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Олег Шатов летом перейдет из «Зенита» в казанский «Рубин»
ODDS.ru
  • Piter.tv0:46
Автор канала писал об этом переходе еще несколько недель назад. В среду он же сообщил, что полузащитник «Зенита» и казанский клуб договорились об условиях контракта. Шатов перейдёт в «Рубин» летом, как только истечёт его контракт с «Зенитом».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Рубин» — главный претендент на Шатова

По информации «СЭ», существует довольно высокая вероятность, что летом полузащитник «Зенита» Олег Шатов перейдет в «Рубин». Ранее стало известно, что питерский клуб не будет продлевать контракт с 29-летним футболистом.
Спорт-Экспресс вчера в 08:44
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