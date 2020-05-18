НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения15 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и РоднинойФутболист «Рубина» заразился коронавирусомФутбол РоссииЧемпионат Шотландии завершен досрочно. «Селтик» признан чемпиономМатч ТВ23Матч ТВODDS.ruРБКNEWS.am SportВести.RuSports.ruСпорт-ЭкспрессPROСПОРТ КазахстанГЛАС.RUMetaratingsLiveSport.ruГород55.руГазета.RuFootball-fun.ruPravda.RuНева СпортСпорт день за днемRT на русскомГазета MetroSoccernews.ruSoccer.ruCT newsFootballHDЧемпионом страны объявлен "Селтик", который за 8 туров до окончания чемпионата опережал в таблице "Рейнджерс" на 13 очков.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Селтик» повторил рекорд по чемпионствам в Шотландии кряду. 10 раз подряд еще не побеждал никтоSports.ru 11:44В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» признан чемпиономСоветский спорт 08:47В Шотландии досрочно завершили чемпионат. Чемпионом объявлен «Селтик»Sport.ru 08:14рекламаГлавноеФигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения15 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и РоднинойФутболист «Рубина» заразился коронавирусомНовости