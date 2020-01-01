НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Чемпионат Турции собираются возобновить 12 июня
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • ГЛАС.RU
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • FootballHD
Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир рассказал о планах по возобновлению футбольного сезона.В источнике
Подробнее о событии
alt

Чемпионат Турции будет возобновлён 12 июня

Чемпионат 09:44
alt

Чемпионат Турции возобновится 12 июня

Bobsoccer 08:24
alt

Goal.com: Чемпионат Турции возобновят 12 июня

Бомбардир.ру 08:12
реклама
Главное
Новости