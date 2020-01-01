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BobsoccerBobsoccer
Чемпионат Турции возобновится 12 июня
Нева Спорт
  • Нева Спорт
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Несколько команд Суперлиги возобновили тренировки в понедельник. Как минимум, один футболист из "Анкарагюджу", клуба из Анкары, показал положительный результат на коронавирус.В источнике
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Чемпионат Турции возобновится 12 июня

Bobsoccer 08:24
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Чемпионат Турции может возобновиться 12 июня

Евро-футбол.ру 08:13
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Goal.com: Чемпионат Турции возобновят 12 июня

Бомбардир.ру 08:12
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