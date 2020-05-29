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В Италии назвали даты возобновления Серии А и кубка страны
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сделал заявление касательно возобновления Серии А.В источнике
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Президент «Лацио» — о возобновлении Серии А: «Это победа не Лотито, а всего итальянского футбола»

Sport24.ru вчера в 23:51 
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Sports.ru вчера в 15:42
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Министр спорта Италии: «Серия А может возобновиться 20 июня»

Sportbox.RU вчера в 14:27
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