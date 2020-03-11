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Газета.RuГазета.Ru
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Sport24.ru
  • Москва 240:26
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter. Напомним, соревнования должны были пройти с 16 по 22 марта. Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года.В источнике
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Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса

Deita.ru вчера в 21:45
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Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде отменен из-за коронавируса

REGNUM вчера в 16:57
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ISU: Чемпионат мира по фигурному катанию может состояться не раньше октября

47-регион.ру вчера в 17:46 
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