Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter. Напомним, соревнования должны были пройти с 16 по 22 марта. Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года.