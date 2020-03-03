Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.В источнике Российская сторона обратилась к нам с предложением помощи на тот случай, если чемпионат мира будет перенесен из Швейцарии. Я был в России недавно, и у нас был разговор о том, что Россия готова в случае необходимости провести чемпионат мира-2020