Рене Фазель Швейцарский хоккеист

Российская сторона обратилась к нам с предложением помощи на тот случай, если чемпионат мира будет перенесен из Швейцарии. Я был в России недавно, и у нас был разговор о том, что Россия готова в случае необходимости провести чемпионат мира-2020