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Чемпионат страны возобновится 19 июня
Smolnarod.ru
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Чемпионат страны возобновится 19 июня Чемпионат России по футболу возобновится даже чуть раньше ранее обозначенной Российским футбольным союзом (РФС) даты — не 21, а 19 июня.В источнике
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С чего всё начиналось
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Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт вчера в 05:51
Подробнее о событии
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«Первый канал» готов показывать матчи РПЛ

ProstoProSport вчера в 10:07 
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Чернышенко: «Договариваемся о том, чтобы больше матчей РПЛ можно было видеть на бесплатных федеральных каналах»

Sport24.ru вчера в 07:21 
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Матчи Тинькофф РПЛ возобновятся 19 июня

Матч ТВ вчера в 06:08
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