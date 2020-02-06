Врачи рассказали о состоянии гимнастки Александры Солдатовой
Российская гимнастка, чемпионка мира и Европы Александра Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в четверг ТАСС в справочной службе учреждения.В источнике
С чего всё начиналось
Российская гимнастка Александра Солдатова госпитализирована в столичную больницу после попытки покончить с собой, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в оперативных службах.