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ТАССТАСС
Врачи рассказали о состоянии гимнастки Александры Солдатовой
Российский Диалог
  • Piter.tv0:46
Российская гимнастка, чемпионка мира и Европы Александра Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в четверг ТАСС в справочной службе учреждения.В источнике
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С чего всё начиналось
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Чемпионка мира по гимнастике А.Солдатова госпитализирована в Москве после попытки суицида

Российская гимнастка Александра Солдатова госпитализирована в столичную больницу после попытки покончить с собой, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в оперативных службах.
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Состояние гимнастки А.Солдатовой оценивается врачами как удовлетворительное

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