Врачи рассказали о состоянии гимнастки Александры Солдатовой

Российская гимнастка, чемпионка мира и Европы Александра Солдатова находится в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в четверг ТАСС в справочной службе учреждения.