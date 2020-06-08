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Черчесов: финал Лиги чемпионов - историческое событие для Петербурга и для всей страны
Футбол России
  • Футбол России
Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что Санкт-Петербург в 2021 году примет финал Лиги чемпионов.В источнике
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Черчесов: финал Лиги чемпионов - историческое событие для Петербурга и для всей страны

Футбол России 05:18
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Черчесов — о финале ЛЧ в Петербурге: «Белые ночи автоматически гарантируют фантастический антураж всему событию»

Sport24.ru 03:36 
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