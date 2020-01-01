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Черчесов надеется, что Дзюба будет долго играть за сборную России
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ODDS.ru
  • Нева Спорт
Нападающий получил капитанскую повязку в национальной команде после того, как из команды ушел Игорь Акинфеев. В двух матчах Лиги наций против сборных Сербии и Венгрии Дзюба отыграл без замен и забил два мяча.В источнике
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С чего всё начиналось
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«В Будапеште кричал Дзюбе с бровки: «Терпи, надо!» Черчесов — о Лиге наций, капитане сборной, Соболеве и Хабибе

Эксклюзивное интервью главного тренера нашей национальной команды, которая одержала две победы на старте Лиги наций над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) Эксклюзив «СЭ» с Черчесовым — о пандемии коронавируса, переносе Евро, остановке РПЛ, Кокорине, Смолове В Дом футбола на Таганке теперь просто так не зайдешь — даже если тебя ждут.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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Черчесов оценил шансы Дзюбы сыграть на ЧМ-2022

Soccernews.ru 05:47
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Главный тренер сборной России назвал Дзюбу «мальчиком»

ProstoProSport 04:30 
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Черчесов надеется, что Дзюба будет долго играть за сборную России

ODDS.ru 04:12
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