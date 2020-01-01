Черчесов надеется, что Дзюба будет долго играть за сборную России
Нападающий получил капитанскую повязку в национальной команде после того, как из команды ушел Игорь Акинфеев. В двух матчах Лиги наций против сборных Сербии и Венгрии Дзюба отыграл без замен и забил два мяча.В источнике
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