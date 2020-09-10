Эксклюзивное интервью главного тренера нашей национальной команды, которая одержала две победы на старте Лиги наций над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) Эксклюзив «СЭ» с Черчесовым — о пандемии коронавируса, переносе Евро, остановке РПЛ, Кокорине, Смолове В Дом футбола на Таганке теперь просто так не зайдешь — даже если тебя ждут.