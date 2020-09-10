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Черчесов надеется, что Дзюба будет долго играть за сборную России
Soccernews.ru
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Главный наставник российской футбольной сборной Станислав Черчесов поделился своими мыслями о завершении спортивной карьеры капитана национальной команды Артема Дзюбы.В источнике
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С чего всё начиналось
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«В Будапеште кричал Дзюбе с бровки: «Терпи, надо!» Черчесов — о Лиге наций, капитане сборной, Соболеве и Хабибе

Эксклюзивное интервью главного тренера нашей национальной команды, которая одержала две победы на старте Лиги наций над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) Эксклюзив «СЭ» с Черчесовым — о пандемии коронавируса, переносе Евро, остановке РПЛ, Кокорине, Смолове В Дом футбола на Таганке теперь просто так не зайдешь — даже если тебя ждут.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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Черчесов: если Дзюбу сравнивать с Жирковым, то он вообще мальчик

RT на русском 06:58
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Черчесов: Дзюба по сравнению с Жирковым вообще мальчик

Фонтанка.Ру 06:12
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Главный тренер сборной России назвал Дзюбу «мальчиком»

ProstoProSport 04:30 
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