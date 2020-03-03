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Бомбардир.руБомбардир.ру
Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта
Матч ТВ
  • Вести.Ru3:23
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.В источнике
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Станислав Черчесов: не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждете

Вести.Ru 20:10
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Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждёте»

Soccer.ru 19:57 
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Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной России появится тот, кого вы не ждете»

Sport24.ru 18:53 
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