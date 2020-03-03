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Бомбардир.руБомбардир.ру
Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Экономика сегодня
  • Газета.Ru
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.В источнике
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Черчесов не исключил ввода в сборную «неожиданного» новичка

Матч ТВ 20:07
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Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной России появится тот, кого вы не ждете. Заинтриговал?»

Sport24.ru 18:53 
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Черчесов рассказал о «сюрпризах» в составе сборной России на предстоящем сборе

Москва 24 18:51
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