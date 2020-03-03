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Бомбардир.руБомбардир.ру
Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта
Экономика сегодня
  • Экономика сегодня
  • Газета.Ru
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.В источнике
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Черчесов: не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждете

Газета.Ru 18:00
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Черчесов рассказал, когда объявит состав сборной России для товарищеских матчей

Экономика сегодня 17:55
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Тренерский штаб сборной России 16 марта объявит состав на ближайшие товарищеские матчи

Советский спорт 17:49 
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