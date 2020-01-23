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Черчесов назвал аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина в ФК «Сочи».В источнике
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Кокорину надо уезжать в Европу. В России пока лучше не играть

Спорт-Экспресс 01:00
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Черчесов поделился мнением относительно аренды Кокорина в «Сочи»

Газета.Ru вчера в 12:46
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Черчесов выступил за переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи»

РБК вчера в 11:51
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