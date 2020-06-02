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Газета.RuГазета.Ru
Черчесов назвал допуск болельщиков на трибуны хорошим решением
Газета.Ru
  • Вести.Ru28:24
Было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня, при этом также допустить болельщиков на трибуны, однако не более десяти процентов от зрителей, вмещающихся на арене.В источнике
Станислав Черчесов
футболист
Почему 21 июня? Чтобы все успели сыграть, чтобы Кубок России был. Но нестандартную ситуацию нужно принять и выйти максимально безболезненно. Рекорды мы ставить не хотим, но дать возможность 10% зрителей ходить на стадион - хорошее решение, мы в этом плане первые.ТАСС Спортвчера в 18:05
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Станислав Черчесов — о возобновлении сезона: «РФС с РПЛ отработали на пятерку»

Спорт-Экспресс 00:55
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Черчесов назвал допуск болельщиков на трибуны хорошим решением

Газета.Ru вчера в 22:50
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РИА Новости вчера в 18:54
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