Черчесов назвал допуск болельщиков на трибуны хорошим решением
Было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня, при этом также допустить болельщиков на трибуны, однако не более десяти процентов от зрителей, вмещающихся на арене.В источнике Почему 21 июня? Чтобы все успели сыграть, чтобы Кубок России был. Но нестандартную ситуацию нужно принять и выйти максимально безболезненно. Рекорды мы ставить не хотим, но дать возможность 10% зрителей ходить на стадион - хорошее решение, мы в этом плане первые.ТАСС Спортвчера в 18:05
РИА Новости вчера в 18:54