Станислав Черчесов футболист

В спорте всегда важно побеждать, тем более дома и после такого долгого перерыва. Зрителей на стадионе не было, но мы чувствовали, что миллионы нас смотрят. Сложная, но заслуженная победа.

Чемпионат

05:18