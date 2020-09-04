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Аргументы и ФактыАргументы и Факты
Черчесов назвал победу над сборной Сербии сложной, но заслуженной
RT на русском
  • ТК Звезда1:11
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал победу над командой Сербии сложной, но заслуженной, передает ТАСС. Как сообщалось ранее, в четверг, 3 сентября, российская сборная в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом матче группового этапа Лиги наций.В источнике
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Станислав Черчесов
футболист
В спорте всегда важно побеждать, тем более дома и после такого долгого перерыва. Зрителей на стадионе не было, но мы чувствовали, что миллионы нас смотрят. Сложная, но заслуженная победа.Чемпионат05:18
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