Станислав Черчесов футболист

Важно было победить, тем более после перерыва, когда сборная не играла, все с нетерпением ждали матч. Не было зрителей, но мы прекрасно чувствовали, что находимся дома. Сложная победа, но заслуженная.

РБК спорт

вчера в 19:59