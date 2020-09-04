Черчесов назвал победу над сборной Сербии сложной, но заслуженной
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал победу над командой Сербии сложной, но заслуженной, передает ТАСС. Как сообщалось ранее, в четверг, 3 сентября, российская сборная в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом матче группового этапа Лиги наций.В источнике Важно было победить, тем более после перерыва, когда сборная не играла, все с нетерпением ждали матч. Не было зрителей, но мы прекрасно чувствовали, что находимся дома. Сложная победа, но заслуженная.РБК спортвчера в 19:59