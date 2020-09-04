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Черчесов назвал победу над сборной Сербии сложной, но заслуженной
Матч ТВ
  • ТК Звезда1:11
Главный тренер сборной России оценил важность успеха над Сербией. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Сербией (3:1) в матче Лиги Наций. Рулевой российской команды отметил, что матч имел принципиальный характер, несмотря на отстутствие зрителей.В источнике
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Станислав Черчесов
футболист
В спорте всегда важно побеждать, тем более дома и после такого долгого перерыва. Зрителей на стадионе не было, но мы чувствовали, что миллионы нас смотрят. Сложная, но заслуженная победа.Чемпионат05:18
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Черчесов: чувствовали, что миллионы нас смотрят

Футбол России 10:31
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Черчесова опять критиковали за состав, но Россия победила сильную Сербию. Разбираемся, как так получилось

Sport24.ru 08:00 
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«Сложная, но заслуженная победа». Черчесов – о матче со сборной Сербии (фото)

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