Черчесов назвал победу над сборной Сербии сложной, но заслуженной
Главный тренер сборной России оценил важность успеха над Сербией. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Сербией (3:1) в матче Лиги Наций. Рулевой российской команды отметил, что матч имел принципиальный характер, несмотря на отстутствие зрителей.В источнике В спорте всегда важно побеждать, тем более дома и после такого долгого перерыва. Зрителей на стадионе не было, но мы чувствовали, что миллионы нас смотрят. Сложная, но заслуженная победа.Чемпионат05:18