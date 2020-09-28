Черчесов назвал условие для возвращения Кокорина в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что должен сделать нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин для вызова в национальную команду.В источнике Для начала играть так, как надо. Сначала футбол, остальное — потом. Мы для себя решим. Мы же команду обираем вне зависимости от того, как кого зовут. Игрок выполняет определённую роль с которой он должен справляться. От этого и отталкиваемся.RT на русскомвчера в 10:58
Metaratings вчера в 11:24