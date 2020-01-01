Черчесов ответил на вопрос, как Кокорину пробиться в сборную России
Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов рассказал, при каких условиях нападающий "Спартака" Александр Кокорин сможет рассчитывать на место в национальной команде.В источнике Для начала играть так, как надо. Сначала футбол, остальное — потом. Мы для себя решим. Мы же команду обираем вне зависимости от того, как кого зовут. Игрок выполняет определённую роль с которой он должен справляться. От этого и отталкиваемся.RT на русскомвчера в 10:58
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