Станислав Черчесов футболист

Для начала играть так, как надо. Сначала футбол, остальное — потом. Мы для себя решим. Мы же команду обираем вне зависимости от того, как кого зовут. Игрок выполняет определённую роль с которой он должен справляться. От этого и отталкиваемся.

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вчера в 10:58