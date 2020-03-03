Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, когда объявит заявку на ближайшие товарищеские матчи, а также не исключил, что в составе национальной команды могут появиться новые имена.
Спорт-Экспресс вчера в 22:40