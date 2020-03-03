НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Российская газетаРоссийская газета
Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков
FootballHD
  • Вести.Ru3:23
  • Piter.tv0:46
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.В источнике
9
С чего всё начиналось
alt

Станислав Черчесов: не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждете

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, когда объявит заявку на ближайшие товарищеские матчи, а также не исключил, что в составе национальной команды могут появиться новые имена.
Вести.Ru вчера в 20:10
Подробнее о событии
alt

Черчесов рассказал о выборе Швеции и Молдавии в соперники в марте

Спорт-Экспресс вчера в 22:40
alt

Станислав Черчесов: не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждете

Вести.Ru вчера в 20:10
alt

Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждёте»

Soccer.ru вчера в 19:57 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости