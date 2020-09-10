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Черчесов объяснил отказ менять Дзюбу в матче с командой Венгрии
Спорт-Экспресс
  • CT news1:10
Наставник российской сборной по футболу Станислав Черчесов назвал причины, по которым он не стал делать замену игроку Артему Дзюбе в период встречи 2-го тура Лиги наций. Напомним, тогда команда вышла на поле Будапешта против Венгрии.В источнике
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С чего всё начиналось
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«В Будапеште кричал Дзюбе с бровки: «Терпи, надо!» Черчесов — о Лиге наций, капитане сборной, Соболеве и Хабибе

«Расслабились и поплатились двумя голами». Черчесов о победе над Венгрией Швеция — При вас сборная впервые в своей истории одержала 10 побед в 11 матчах.
Спорт-Экспресс 9 сентября в 17:00
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Черчесов объяснил, почему не стал менять Дзюбу в матче с венграми

Российская газета вчера в 06:52
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Черчесов объяснил отказ менять Дзюбу в матче с командой Венгрии

Газета.Ru вчера в 04:54
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Черчесов: в матче с Венгрией я кричал Дзюбе: «Терпи, надо!»

Чемпионат вчера в 04:23
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