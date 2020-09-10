Черчесов объяснил отказ менять Дзюбу в матче с командой Венгрии
Наставник российской сборной по футболу Станислав Черчесов назвал причины, по которым он не стал делать замену игроку Артему Дзюбе в период встречи 2-го тура Лиги наций. Напомним, тогда команда вышла на поле Будапешта против Венгрии.В источнике
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«Расслабились и поплатились двумя голами». Черчесов о победе над Венгрией Швеция — При вас сборная впервые в своей истории одержала 10 побед в 11 матчах.
Российская газета вчера в 06:52