Черчесов объяснил отказ менять Дзюбу в матче с командой Венгрии

Наставник российской сборной по футболу Станислав Черчесов назвал причины, по которым он не стал делать замену игроку Артему Дзюбе в период встречи 2-го тура Лиги наций. Напомним, тогда команда вышла на поле Будапешта против Венгрии.