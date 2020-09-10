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Черчесов объяснил, почему не стал менять Дзюбу в матче с Венгрией
Спорт-Экспресс
  • CT news1:10
Москва, 10 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал менять Артёма Дзюбу в матче с Венгрией, поскольку неправильно лишать команду капитана в тяжёлый момент. Об этом он заявил 10 сентября, сообщает «Спорт-экспресс».В источнике
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С чего всё начиналось
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«В Будапеште кричал Дзюбе с бровки: «Терпи, надо!» Черчесов — о Лиге наций, капитане сборной, Соболеве и Хабибе

«Расслабились и поплатились двумя голами». Черчесов о победе над Венгрией Швеция — При вас сборная впервые в своей истории одержала 10 побед в 11 матчах.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Подробнее о событии
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Черчесов объяснил, почему не стал менять Дзюбу в матче с венграми

Российская газета 06:52
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Черчесов объяснил отказ менять Дзюбу в матче с командой Венгрии

Газета.Ru 04:54
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Черчесов: в матче с Венгрией я кричал Дзюбе: «Терпи, надо!»

Чемпионат 04:23
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