Черчесов объяснил, почему не стал менять Дзюбу в матче с Венгрией
Москва, 10 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал менять Артёма Дзюбу в матче с Венгрией, поскольку неправильно лишать команду капитана в тяжёлый момент. Об этом он заявил 10 сентября, сообщает «Спорт-экспресс».В источнике
С чего всё начиналось
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