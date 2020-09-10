Черчесов объяснил, почему не заменил Дзюбу в игре с Венгрией

Наставник сборной РФ Станислав Черчесов рассказал, почему не стал заменять капитана команды Артема Дзюбу в игре с Венгрией в рамках Лиги наций. Об этом он поведал в интервью «Спoрт-Экcпрессу». По его словам, на тот момент россияне упустили инициативу, и соперник мог сравнять счет.