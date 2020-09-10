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Черчесов объяснил, почему не заменил Дзюбу в игре с Венгрией
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Наставник сборной РФ Станислав Черчесов рассказал, почему не стал заменять капитана команды Артема Дзюбу в игре с Венгрией в рамках Лиги наций. Об этом он поведал в интервью «Спoрт-Экcпрессу». По его словам, на тот момент россияне упустили инициативу, и соперник мог сравнять счет.В источнике
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С чего всё начиналось
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«В Будапеште кричал Дзюбе с бровки: «Терпи, надо!» Черчесов — о Лиге наций, капитане сборной, Соболеве и Хабибе

«Расслабились и поплатились двумя голами». Черчесов о победе над Венгрией Швеция — При вас сборная впервые в своей истории одержала 10 побед в 11 матчах.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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Черчесов: в матче с Венгрией я кричал Дзюбе: «Терпи, надо!»

Чемпионат 04:23
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Черчесов объяснил, почему не заменил Дзюбу в матче с Венгрией

Metaratings 04:17
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Черчесов надеется, что Дзюба будет долго играть за сборную России

ODDS.ru 04:12
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