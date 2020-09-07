НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
Черчесов объяснил выбор Шунина первым вратарем сборной России
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в ворота национальной команды встал Антон Шунин, а не Гильерме, как это было ранее.В источнике
Подробнее о событии
alt

Черчесов объяснил выбор Шунина первым вратарем сборной России

Metaratings 08:45
alt

Станислав Черчесов: Шунин по праву занял место в воротах сборной

Вести.Ru 08:45
alt

Черчесов: «Шунин по праву занимает место в воротах. Доверие к Гильерме как было, так и есть»

Sport24.ru 08:24 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости