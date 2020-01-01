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Черчесов объяснил выбор нападающих на ближайшие матчи сборной России
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал кадровые решения в преддверии матчей Лиги наций.В источнике
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Черчесов объяснил, почему вызвал Соболева и Смолова в сборную

ProstoProSport 07:33 
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Черчесов рассказал, почему вызвал много форвардов на сборы

Футбол России 07:32
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Станислав Черчесов: «Соболев и Мостовой пока недостаточно уверенно себя чувствуют»

Sportbox.RU 07:12
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