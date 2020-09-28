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Защитник «Зандхаузен» Жиров вызван в сборную России
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В нациальную команду впервые вызван защитник Александр Жиров, выступающий за немецкий клуб второй бундеслиги «Зандхаузен». Кроме того, впервые за долгое время в сборную России вызван защитник «Спартака» Илья Кутепов.В источнике
Александр Жиров
российский футболист
Сам не знал, что меня вызвали. Даже новости не читал. Из сборной еще не связывались со мной. Я очень рад вызову. Каждый футболист был бы рад этому. Главное для меня сейчас - сыграть тур в пятницу, потом прилететь в сборную, влиться в коллектив и освоиться.Свободная Прессавчера в 09:12
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Забытый в России, незаменимый в Германии. Черчесов вызвал в сборную защитника «Зандхаузена»

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