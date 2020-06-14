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Черчесов раскрыл преимущество сборной России над Испанией на ЧМ-2018
Газета.Ru
  • Вести.Ru9:29
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, в чем заключалось преимущество национальной команды над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.В источнике
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Станислав Черчесов
футболист
И мы заметили, что это тот специалист, который до конца все-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет.Вести.Ru06:53
С чего всё начиналось
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Черчесов рассказал о преимуществе российской сборной в матче с испанцами на ЧМ-2018

Матч между сборными России и Испании состоялся 1 июля 2018 года на чемпионате мира по футболу, который проходил в РФ. Россияне обыграли испанцев и вышли в четвертьфинал чемпионата.
Вести.Ru 06:53
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Черчесов рассказал, какое преимущество было у России над Испанией в матче ЧМ-2018

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