Черчесов раскрыл преимущество сборной России над Испанией на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, в чем заключалось преимущество национальной команды над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.В источнике И мы заметили, что это тот специалист, который до конца все-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет.Вести.Ru06:53
С чего всё начиналось
Матч между сборными России и Испании состоялся 1 июля 2018 года на чемпионате мира по футболу, который проходил в РФ. Россияне обыграли испанцев и вышли в четвертьфинал чемпионата.