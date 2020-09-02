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Черчесов оценил готовность сборной России к матчам Лиги наций
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил готовность футболистов к матчам Лиги наций против команд Сербии и Венгрии.В источнике
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