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Черчесов оценил игру вратаря Шунина в матчах Лиги наций
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру вратаря Антона Шунина в матчах Лиги наций.В источнике
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Черчесов про Шунина: «Он по праву занял место в воротах сборной. Надеюсь, вы убедились»

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Черчесов объяснил выбор Шунина первым вратарем сборной России

Metaratings 08:45
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Станислав Черчесов: Шунин по праву занял место в воротах сборной

Вести.Ru 08:45
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