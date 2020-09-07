НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСборная России по футболу обыграла Венгрию в матче Лиги нацийСборная России сыграет с Венгрией во втором туре Лиги нацийСборная России обыграла на выезде ВенгриюЧерчесов высказался о победе россиян над сборной ВенгрииЧерчесов оценил возможность ротации состава в матче со сборной ВенгрииГлавноеДаниил Лесовой стал игроком «Динамо»Месси прибыл на тренировку «Барселоны»Футболисты «Тамбова» угрожают забастовкой из-за невыплаты зарплатыБолельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч против ЦСКАДжокович извинился за попадание мячом в линейного арбитраГазета.RuЧерчесов оценил игру вратаря Шунина в матчах Лиги нацийНева Спорт10Нева СпортMetaratingsСпорт-ЭкспрессПетербургский дневникSports.ruRT на русскомЧемпионатФутбол РоссииГазета.RuМатч ТВГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру вратаря Антона Шунина в матчах Лиги наций.В источнике Комментировать14Подробнее о событии Черчесов про Шунина: «Он по праву занял место в воротах сборной. Надеюсь, вы убедились»Sports.ru 09:10Черчесов объяснил выбор Шунина первым вратарем сборной РоссииMetaratings 08:45Станислав Черчесов: Шунин по праву занял место в воротах сборнойВести.Ru 08:45рекламаЕщё по темеСборная России по футболу обыграла Венгрию в матче Лиги нацийСборная России сыграет с Венгрией во втором туре Лиги нацийСборная России обыграла на выезде ВенгриюЧерчесов высказался о победе россиян над сборной ВенгрииЧерчесов оценил возможность ротации состава в матче со сборной ВенгрииГлавноеДаниил Лесовой стал игроком «Динамо»Месси прибыл на тренировку «Барселоны»Футболисты «Тамбова» угрожают забастовкой из-за невыплаты зарплатыБолельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч против ЦСКАДжокович извинился за попадание мячом в линейного арбитраНовости