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Черчесов оценил работу своего тренерского штаба в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу в финале Кубка Венгрии.
Чемпионат
Вчера «Ференцварош» завоевал Кубок Венгрии, разгромив в финале «Пакш» (3:0). Ранее команда Черчесова выиграла чемпионат Венгрии.
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Российский тренер Станислав Черчесов оценил работу своего штаба в «Ференцвароше».
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Российский специалист возглавляет "Ференцварош" с декабря 2021 года.
Life.ru
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Подробнее о событии

Черчесов оценил работу своего тренерского штаба в «Ференцвароше»
BetOn08:21
Черчесов высказался о победе «Ференцвароша» в Кубке Венгрии
Soccer.ru08:13
«Сработало всё, что нарабатывали». Черчесов – о победе «Ференцвароша» в Кубке Венгрии
Советский спорт08:08
Черчесов прокомментировал победу в финале Кубка Венгрии. Тренер оформил золотой дубль
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Станислав Черчесов выиграл Кубок Венгрии с «Ференцварошем»

«Ференцварош» обыграл «Пакс» в финале Кубка Венгрии — 3:0. В составе команды Станислава Черчесова дублем отличился Франк Боли, еще один гол на счету Кристоффера Захариассена.
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С декабря 2021 года главным тренером «Ференцвароша» является российский специалист Станислав Черчесов.
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