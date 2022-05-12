BetOnЧерчесов оценил работу своего тренерского штаба в «Ференцвароше»Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу в финале Кубка Венгрии.ЧемпионатВчера «Ференцварош» завоевал Кубок Венгрии, разгромив в финале «Пакш» (3:0). Ранее команда Черчесова выиграла чемпионат Венгрии.BetOnРоссийский тренер Станислав Черчесов оценил работу своего штаба в «Ференцвароше».BetOnРоссийский специалист возглавляет "Ференцварош" с декабря 2021 года.Life.ruЧитать далееСвернутьBetOnПодробнее о событииЧерчесов оценил работу своего тренерского штаба в «Ференцвароше»BetOn08:21Черчесов высказался о победе «Ференцвароша» в Кубке ВенгрииSoccer.ru08:13«Сработало всё, что нарабатывали». Черчесов – о победе «Ференцвароша» в Кубке ВенгрииСоветский спорт08:08Черчесов прокомментировал победу в финале Кубка Венгрии. Тренер оформил золотой дубльЧемпионат07:50Показать ещёОценить1