Черчесов попросил Зобнина вернуться в центр поля в «Спартаке»
По информации Metaratings.ru, месяц назад Тедеско сообщил защитнику Николаю Рассказову, что больше не рассчитывает на него, так как игрок отказывается подписывать с клубом новый контракт. Из-за этого Тедеско и пришлось поставить Зобнина на фланг обороны, к чему ранее прибегал Массимо Каррера.В источнике Когда я только начал играть правого защитника - все спрашивали, зачем я это делаю. Теперь вы можете понять, почему я ставил Зобнина на правый фланг. Я знаю, что он всеми силами хочет вернуться в центр полузащиты. Поэтому если мы хотим найти ему замену, то она должна быть как минимум не хуже него.Газета.Ru09:55