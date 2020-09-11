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Черчесов попросил Зобнина вернуться в центр поля в «Спартаке»
Pravda.Ru
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По информации Metaratings.ru, месяц назад Тедеско сообщил защитнику Николаю Рассказову, что больше не рассчитывает на него, так как игрок отказывается подписывать с клубом новый контракт. Из-за этого Тедеско и пришлось поставить Зобнина на фланг обороны, к чему ранее прибегал Массимо Каррера.В источнике
Доменико Тедеско
итальянский футбольный тренер
Когда я только начал играть правого защитника - все спрашивали, зачем я это делаю. Теперь вы можете понять, почему я ставил Зобнина на правый фланг. Я знаю, что он всеми силами хочет вернуться в центр полузащиты. Поэтому если мы хотим найти ему замену, то она должна быть как минимум не хуже него.Газета.Ru09:55
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Тедеско сообщил, что «Спартак» ищет правого крайнего защитника

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Тедеско: «Спартак» ищет игрока на фланг, который не уступал бы Зобнину

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