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«Самый успешный тренер». «Локомотив» поздравил Семина с днем рождения
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Пресс-служба «Локомотива» поздравила с днем рождения главного тренера команды Юрия Семина. 11 мая специалисту исполнилось 73 года.В источнике
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Подробнее о событии
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Семина выставляют из «Локомотива». 15 лет назад тренер тоже покинул клуб, хотя и он сам, и руководство были против

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«Будем здоровы и верим в лучшее!» Семин обратился к фанатам в день своего 73-летия

Спорт-Экспресс 10:55
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Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения

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