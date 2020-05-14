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Черчесов предложил продолжить сезон в РПЛ
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Нынешний сезон чемпионата России по футболу стоит доиграть до конца, если будет шанс. Такое мнение, как сообщает РИА «Новости», высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.В источнике
Станислав Черчесов
футболист
Как главный тренер сборной России, я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах.
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Черчесов выступил за доигровку чемпионата России

Евро-футбол.ру 09:24
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Черчесов считает, что сезон РПЛ нужно доиграть

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