Черчесов присутствует на матче РПЛ «Спартак» — «Уфа»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов присутствует на матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Уфой».