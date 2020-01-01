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Черчесов присутствует на матче РПЛ «Спартак» — «Уфа»
Sportbox.RU
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов присутствует на матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Уфой».В источнике
Подробнее о событии
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Черчесов посетил второй за день матч РПЛ

Sportbox.RU 12:17
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Черчесов присутствует на матче РПЛ «Спартак» — «Уфа»

RT на русском 10:11
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Черчесов приехал на матч «Спартак» — «Уфа»

Матч ТВ 09:29
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