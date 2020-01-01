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Черчесов призвал доиграть чемпионат России
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призывает руководителей российского футбола договориться о возобновлении РПЛ. Слова специалиста передаёт «Sport 24».В источнике
Станислав Черчесов
футболист
Как главный тренер сборной России, я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах.
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