Черчесов призвал доиграть чемпионат России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призывает руководителей российского футбола договориться о возобновлении РПЛ. Слова специалиста передаёт «Sport 24».В источнике Как главный тренер сборной России, я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах.