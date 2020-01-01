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Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию
LiveResult.Ru
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  • Спорт-Экспресс
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов снялся в ролике, выступив в поддержку поправок в Конституцию РФ. Видео было показано на Первом канале.В источнике
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Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию

Чемпионат 17:42
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Наставник сборной России Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию страны

LiveResult.Ru 17:03
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Станислав Черчесов призвал людей идти на голосование по поправкам в Конституцию

BetOn 16:57
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