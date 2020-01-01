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Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в игре с ЦСКА
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Обсуждалась его игра вместе с командой в матче против ЦСКА, проводившегося в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу.В источнике
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Черчесов отреагировал на грубую ошибку Максименко в матче ЦСКА - «Спартак»

Sport.ru 09:44
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Черчесов: произошедшее с Максименко в матче с ЦСКА – не ошибка, а просчёт

Metaratings 08:51
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Станислав Черчесов: «То, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчет»

Sports.ru 08:23
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