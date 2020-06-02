Черчесов проконсультировал РФС по поводу рестарта сезона
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время эфира «Россия 24» сообщил, что консультировал РФС насчет возобновления сезона РПЛ. Напомним, все игры были приостановлены из-за пандемии COVID-19.В источнике Почему 21 июня? Чтобы все успели сыграть, чтобы Кубок России был. Но нестандартную ситуацию нужно принять и выйти максимально безболезненно. Рекорды мы ставить не хотим, но дать возможность 10% зрителей ходить на стадион - хорошее решение, мы в этом плане первые.ТАСС Спортвчера в 18:05
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