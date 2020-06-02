Станислав Черчесов футболист

Почему 21 июня? Чтобы все успели сыграть, чтобы Кубок России был. Но нестандартную ситуацию нужно принять и выйти максимально безболезненно. Рекорды мы ставить не хотим, но дать возможность 10% зрителей ходить на стадион - хорошее решение, мы в этом плане первые.

ТАСС Спорт

вчера в 18:05