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Черчесов проконсультировал РФС по поводу рестарта сезона
Футбол России
  • Вести.Ru28:24
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время эфира «Россия 24» сообщил, что консультировал РФС насчет возобновления сезона РПЛ. Напомним, все игры были приостановлены из-за пандемии COVID-19.В источнике
Станислав Черчесов
футболист
Почему 21 июня? Чтобы все успели сыграть, чтобы Кубок России был. Но нестандартную ситуацию нужно принять и выйти максимально безболезненно. Рекорды мы ставить не хотим, но дать возможность 10% зрителей ходить на стадион - хорошее решение, мы в этом плане первые.ТАСС Спортвчера в 18:05
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Черчесов проконсультировал РФС по поводу рестарта сезона

РБК 02:23
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Станислав Черчесов — о возобновлении сезона: «РФС с РПЛ отработали на пятерку»

Спорт-Экспресс 00:55
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Черчесов консультировал РФС по принятию решения о возобновлении сезона ЧР

РИА Новости вчера в 18:54
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