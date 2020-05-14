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Станислав Черчесов выступил за возобновление чемпионата России
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал приостановку сезона Российской Премьер-Лиги.В источнике
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Станислав Черчесов: Планы сборной России? Ориентируемся на осень

Bookmaker-ratings.ru 09:19
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Черчесов надеется, что российские футболисты сыграют осенью в Лиге наций

ТАСС Спорт 09:03
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Черчесов рассказал, когда сборная России планирует вернуться к работе

Sport24.ru 09:00 
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