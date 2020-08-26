Черчесов подтвердил примирение Соболева и Дзюбы
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев помирился с капитаном сборной России и форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой. Станислав Черчесов также подтвердил примирение игроков, но рассказал, что пока не будет вызывать Соболева в национальную команду.В источнике Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле.Газета.Ruвчера в 14:36
С чего всё начиналось
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским "Ротором" (1:0). Форвард поделился мнением о невызове в сборную России из-за конфликта с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.